Танкіст Олександр Олійник загинув у бою під Черніговом. ФОТОрепортаж

У боях з російськими окупантами під Черніговом загинув український танкіст Олександр Олійник.

Про це у Facebook повідомила директор музею Інтерпайп НТЗ Валентина Матова, інформує Цензор.НЕТ.

"У запеклих боях із російськими окупантами під Черніговом загинув прославлений танкіст, металург ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ Олександр Олійник", - йдеться в повідомленні.

З перших днів окупації Донбасу Олександр став на захист рідної країни. Пішов добровольцем у першу хвилю АТО, служив навідником-оператором, потім командиром танка у 93-й бригаді, пройшов Піски, Донецький аеропорт, Авдіївку, Ясинувату та інші багатостраждальні пункти вогняних сутичок із російськими окупантами.

Після демобілізації Олександр залишився служити за контрактом.

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