У Подільському районі Києва - кілька потужних вибухів, - Кличко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив інформацію про вибухи в столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Друзі! Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, з інформації на даний момент,деякі будинки та на території одного з торгових центрів. Рятувальники, медики і поліція вже на місці", - зазначив мер.
Момент удару ракетою в Києві кілька хвилин тому.— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) March 20, 2022
За попередньою інформацією ракета вдарила по комерційним площам, але в найближчих будинках вибило скло. pic.twitter.com/aEE9psyipS