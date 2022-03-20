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У Подільському районі Києва - кілька потужних вибухів, - Кличко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив інформацію про вибухи в столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

"Друзі! Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, з інформації на даний момент,деякі будинки та на території одного з торгових центрів. Рятувальники, медики і поліція вже на місці", - зазначив мер. 

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У Подільському районі Києва - кілька потужних вибухів, - Кличко 01

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    от твари...
  • Бандерівець
    Асвабадітєлі ****... Будьте прокляті рашисти!
  • ahuhu
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