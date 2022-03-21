У Берліні відбувся благодійний концерт на підтримку України. ФОТО
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Поліція нарахувала щонайменше 15 тисяч людей на концерті, але по факту було набагато більше.
Самих правоохоронців було 900.
Фото: Joerg Carstensen/dpa
Перед присутніми виступала дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Кличко.
"Те, що зараз відбувається з моєю країною, жахливо", - сказала Кличко, підкресливши, що світ має об’єднатися за мир в Україні. Вона представила на концерті нову пісню "Кращі дні".
Фото: Joerg Carstensen/dpa
Також у концерті взяли участь відомі німецькі виконавці. Міністр культури Німеччини Клаудія Рот висловила впевненість, що "музика може подолати всі кордони та об’єднати людей".
Крім того, у Гамбурзі відбулися дві проукраїнські демонстрації, участь у яких, за даними NDR, взяли понад 5 тисяч людей, які протестували проти розв'язаної Росією війни.