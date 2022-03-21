У Берліні відбувся благодійний концерт на підтримку України. ФОТО

У неділю біля Бранденбурзьких воріт у центрі Берліна пройшов благодійний концерт на підтримку України в її боротьбі проти російського агресора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Поліція нарахувала щонайменше 15 тисяч людей на концерті, але по факту було набагато більше.

Самих правоохоронців було 900.

Фото: Joerg Carstensen/dpa

Перед присутніми виступала дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Кличко.

"Те, що зараз відбувається з моєю країною, жахливо", - сказала Кличко, підкресливши, що світ має об’єднатися за мир в Україні. Вона представила на концерті нову пісню "Кращі дні".

Фото: Joerg Carstensen/dpa

Також у концерті взяли участь відомі німецькі виконавці. Міністр культури Німеччини Клаудія Рот висловила впевненість, що "музика може подолати всі кордони та об’єднати людей".

Читайте також: Queen опублікував запис концерту з Харкова 2008 року і оголосив збір коштів для України

Крім того, у Гамбурзі відбулися дві проукраїнські демонстрації, участь у яких, за даними NDR, взяли понад 5 тисяч людей, які протестували проти розв'язаної Росією війни.