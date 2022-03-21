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У Берліні відбувся благодійний концерт на підтримку України. ФОТО

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У Берліні відбувся благодійний концерт на підтримку України. ФОТО
У неділю біля Бранденбурзьких воріт у центрі Берліна пройшов благодійний концерт на підтримку України в її боротьбі проти російського агресора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Поліція нарахувала щонайменше 15 тисяч людей на концерті, але по факту було набагато більше.

Самих правоохоронців було 900.

У Берліні відбувся благодійний концерт на підтримку України 01

Фото: Joerg Carstensen/dpa

Перед присутніми виступала дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Кличко.

"Те, що зараз відбувається з моєю країною, жахливо", - сказала Кличко, підкресливши, що світ має об’єднатися за мир в Україні. Вона представила на концерті нову пісню "Кращі дні".

У Берліні відбувся благодійний концерт на підтримку України 02

Фото: Joerg Carstensen/dpa

Також у концерті взяли участь відомі німецькі виконавці. Міністр культури Німеччини Клаудія Рот висловила впевненість, що "музика може подолати всі кордони та об’єднати людей".

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Крім того, у Гамбурзі відбулися дві проукраїнські демонстрації, участь у яких, за даними NDR, взяли понад 5 тисяч людей, які протестували проти розв'язаної Росією війни.

Топ коментарі

  • Uzer Uzer
    Не скажи. Контрпропаганда должна работать.
  • Bogdan Resvii
    Послушайте, самое хреновое, что сейчас может случиться, это спуск на тормозах со стороны Запада. И чтобы этого не случилось, нужно постоянно напоминать о себе, всеми возможными способами, в тч концернтами.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    У немчуры оружия нет. 500 "стрел", что передали - это те, которые не сгнили. Бундестаг решил закупить нового оружия для Украины у немецких производителей. Мин эконом развития Хабек сегодня договорился с Катаром о замещении российского газа. На концерте, как написали ниже, было собрано 11 млн. евро для Украины.

    Да, этого недостаточно. Но не концертами едиными.
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