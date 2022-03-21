Наслідки обстрілу Києва військами РФ: Зайнявся ТРЦ та автомобілі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
38 70056
Внаслідок обстрілу військами РФ у Києві зайнялися торгівельний центр та автомобілі на парковці.
Про це у Telegram повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"20 березня о 22:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у Подільському районі столиці.
Рятувальники, які прибули на місце встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру. Ліквідація пожежі триває.
На місці задіяно 8 од. пожежної техніки та 37 чол. особового складу. Інформація щодо ймовірних загиблих та потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.