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Наслідки обстрілу Києва військами РФ: Зайнявся ТРЦ та автомобілі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Внаслідок обстрілу військами РФ у Києві зайнялися торгівельний центр та автомобілі на парковці.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"20 березня о 22:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у Подільському районі столиці.

Рятувальники, які прибули на місце встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру. Ліквідація пожежі триває.

На місці задіяно 8 од. пожежної техніки та 37 чол. особового складу. Інформація щодо ймовірних загиблих та потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілу Києва військами РФ: Зайнявся ТРЦ та автомобілі 01
Наслідки обстрілу Києва військами РФ: Зайнявся ТРЦ та автомобілі 02
Наслідки обстрілу Києва військами РФ: Зайнявся ТРЦ та автомобілі 03
Наслідки обстрілу Києва військами РФ: Зайнявся ТРЦ та автомобілі 04
Наслідки обстрілу Києва військами РФ: Зайнявся ТРЦ та автомобілі 05
Наслідки обстрілу Києва військами РФ: Зайнявся ТРЦ та автомобілі 06
Наслідки обстрілу Києва військами РФ: Зайнявся ТРЦ та автомобілі 07
Наслідки обстрілу Києва військами РФ: Зайнявся ТРЦ та автомобілі 08

Топ коментарі

  • Green sheet
    Ага. Фигами. Можно зелеными тарифами. Можно так же дорогами. На выбор могу предоставить кучу всего чем власти занимались вместо оборонки и вооружения для армии.
  • Олег Смуток 8713be8e
    Чим - куском асфальту?
    Усі ракетні програми були саботовані кротами із оточення Зеленського - найдальше що може вдарити по паРаші - це ще радянська "Точка У" (б'є до 120 км)...
  • Diana Bondarenko
    Можливо вже пора по параші чимось стрільнути
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