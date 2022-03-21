Ліквідовано масштабну пожежу, що виникла внаслідок обстрілів на продуктовому складі у Сєверодонецьку, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Бої на Луганщині продовжуються. На ранок 21 березня за минулу добу маємо 12 зруйнованих росіянами житлових будинків, поранених двоє, врятованих з-під завалів п’ятеро.

У Сєверодонецьку рятувальники ДСНС Луганщини ліквідували масштабну пожежу на продуктовому складі, що сталася внаслідок обстрілів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Ворог зі зла гатить по мирному населенню. Найважча ситуація в Рубіжному, Попасній та Кремінній. В області критична ситуація з комунікаціями. Проте електрикам вдалося повернути світло в Гірську громаду, також мобільний зв‘язок", - йдеться у повідомленні.

Щодня ЗСУ наближають день, коли ми переможемо, коли ми без жодних перешкод зможемо бачитися, коли ми будемо засинати в спокої! Тримаймося!

Читайте також: Окупанти обстріляли Сєверодонецьк, Рубіжне і Попасну. Зруйновано 12 будинків, є поранені, - Гайдай





