В Мелітополі російські окупанти викрали чотирьох журналістів. ФОТО
Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" повідомила його донька Тетяна Кумок, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці окупанти викрали тата. Кумока Михайла Володимировича. Розповім подробиці. Михайло Кумок, до виходу на пенсію був у складі керівників МВ – холдингу. А МВ – це міська газета, сайт і, найголовніше, друкарня, - написала Тетяна Кумок. - При засиллі ворожої пропаганди, яку активно насаджували окупанти з моменту появи в місті, було очікувано, що на журналістів та співробітників чинитимуть тиск. І сьогодні це сталося".
Тетяна Кумок повідомила, що додому до журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця Михайла Кумока, а також випускового редактора газети "Мелітопольські відомості" Євгенії Борян прийшли озброєні люди, забрали їх і відвезли невідомому напрямку.
"Ймовірно, окупанти намагаються домогтися співпраці. Поки що ніхто з викрадених на зв'язок не виходив. Немає жодного зв'язку з мамою.
Під будинком батьків стоїть машина окупантів", - додала вона.