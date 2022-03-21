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Окупанти протягом 2 годин навмання обстрілювали Кам’янське, що на Запоріжжі. Постраждали мирні мешканці. ФОТО

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20 березня віська РФ протягом 2 годин обстрілювали населений пункт, де знаходяться мирні мешканці.

Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ

Окупанти протягом 2 годин навмання обстрілювали Кам’янське, що на Запоріжжі. Постраждали мирні мешканці 01

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Окупанти протягом 2 годин навмання обстрілювали Кам’янське, що на Запоріжжі. Постраждали мирні мешканці 02
Окупанти протягом 2 годин навмання обстрілювали Кам’янське, що на Запоріжжі. Постраждали мирні мешканці 03

20 березня 2022 року російські окупанти протягом двох годин обстрілювали населений пункт. Ворог застосував по селу, де продовжують мешкати люди, "Гради", міномети, системно обстрілював з САУ та танку. Знищено декілька будівель, інші – у вогні.

"Російські злочинці цього разу навіть не застосовували безпілотник, а провели масований обстріл навмання, - розповів командир взводу на псевдо "Оскар". – Без даху над головою залишились чимало людей. Кількість постраждалих уточнюється. Людство стало свідком чергового кричущого порушення Міжнародного гуманітарного права. Історія нищення села Кам’янське ляже ще одним томом до Гаазького трибуналу, де судитимуть російських злочинців", - зазначають у Запорізькій ОВА.

Топ коментарі

  • ahuhu
    Не вбив кацапа, - день прожитий марно,
    Їх знищувати маємо щодня,
    Й душа радіє, - як палає гарно
    В підбитих танках смажена русня.
  • Sinopticos
    У них намного больше вооружения и систем ПВО, нет у нас ракет такой дальности и самолет туда не долетит, собьют. Поэтому они и напали на Украину, так как она слабее. Это же не с НАТО воевать. Трусливые мрази...
  • Сергей Середа
    Потому что ракетную программу, которую начали развивать порох и пастор, зеленский закатал в асфальт
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