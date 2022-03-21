Внаслідок поранень, отриманих в бою з російськими окупантами, загинув молодший сержант Армен Карапетян. ФОТО

Внаслідок поранень, отриманих у бою з російським агресором, у лікарні імені Мечникова помер Армен Карапетян.

Про повідомив колишній заступник міністра МВС України Тігран Авакян, передає Цензор.НЕТ.

"Загинув Карапетян Армен. Внаслідок отриманих поранень у лікарні імені Мечникова помер Армен Карапетян. Він був молодшим сержантом. Поранення отримав у бою, захищаючи Україну від агресії Росії. Спочивай з миром", - розповів він.

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