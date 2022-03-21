Захоплено ворожу 2С19 "МСТА-С" із боєкомплектом на Сіверщині. Ще одна ідентична одиниця знищена в бою, - ОК "Північ". ФОТО

Захисники України захопили трофейний екземпляр російської 2С19 "МСТА-С" із боєкомплектом. Ще одна одиниця знищена в бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

"Автопарк сил спротиву Сіверщини поповнився новим екземпляром ворожої техніки - 2С19 "МСТА-С" із боєкомплектом. Ще одна така ж одиниця знищена в бою", - йдеться у повідомленні.

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