Від російського снаряду у Харкові загинув 95-річний Борис Романченко, який пройшов 4 нацистські концтабори. ФОТО

Під час російського бомбардування Харкова загинув 95-річний Борис Романченко, котрий пережив концтабори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен.