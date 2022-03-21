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Від російського снаряду у Харкові загинув 95-річний Борис Романченко, який пройшов 4 нацистські концтабори. ФОТО

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Під час російського бомбардування Харкова загинув 95-річний Борис Романченко, котрий пережив концтабори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен.

Як інформує Цензор.НЕТ, про загибель чоловіка повідомляє адміністрація меморіального комплексу "Бухенвальд".

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Смерть літнього чоловіка підтвердила його онука. До будинку, де ховався віце-президент Міжнародного комітету колишніх в'язнів Бухенвальда, влучив російський снаряд. Пенсіонер загинув минулої п'ятниці.

Від російського снаряду у Харкові загинув 95-річний Борис Романченко, який пройшов 4 нацистські концтабори 01

Топ коментарі

  • ВІКТОР 426d266c
    Таки фашисти найшли ...
  • Vladimir Vdovichenko
    Пережил немецких фашистов, не пережил российских фашистов. Вечная память
  • Чайка Київ
    Немає слів, окрім ...
    Рашисти, ваші діти, онуки, правнуки з покоління в покоління будуть платити за ваші ублюдочні злочини.
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