Прикордонники запобігли диверсії на мосту на Луганщині. ФОТОрепортаж
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Нещодавно прикордонники на Луганщині виявили та затримали чоловіка, який намагався здійснити диверсію на мосту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як повідомляється, після чого прикордонники спільно з представниками СБУ здійснили обшук місця проживання диверсанта. У чоловіка виявили велику кількість вибухівки, бікфордів шнур, набої та гранати з маркуванням РФ.
Затриманого передано Національній поліції України, його особа та склад правопорушення з’ясовуються.