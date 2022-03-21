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Прикордонники запобігли диверсії на мосту на Луганщині. ФОТОрепортаж

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Нещодавно прикордонники на Луганщині виявили та затримали чоловіка, який намагався здійснити диверсію на мосту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як повідомляється, після чого прикордонники спільно з представниками СБУ здійснили обшук місця проживання диверсанта. У чоловіка виявили велику кількість вибухівки, бікфордів шнур, набої та гранати з маркуванням РФ.

Затриманого передано Національній поліції України, його особа та склад правопорушення з’ясовуються.

Прикордонники запобігли диверсії на мосту на Луганщині 01
Прикордонники запобігли диверсії на мосту на Луганщині 02
Прикордонники запобігли диверсії на мосту на Луганщині 03
Прикордонники запобігли диверсії на мосту на Луганщині 04
Прикордонники запобігли диверсії на мосту на Луганщині 05

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Топ коментарі

  • Андрей Овсянников 06c2aa21
    Сергії, ти йолоп? Чи просто не усі фото додивився? На х.. цей твій висер?
  • Станислав Полторадня ce616d41
    Обвьязать этой хренью и поджечь.Пущай полетает!
  • Small Jerboa
    Якщо під товарним потягом на мосту підірвати навіть 200 грамів може багато шкоди накоїти.
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