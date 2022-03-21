На Донеччині росіяни обстріляли братську могилу воїнів, що полягли у боях із нацистами, - ОВА. ФОТО
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Внаслідок російських обстрілів у Торецькій громаді пошкоджено братську могилу воїнів, що полягли у боях із нацистами.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ
"Все, що треба знати про "денацифікацію" від росіян. На Донеччині вже чотири пам'ятки Другої світової війни постраждали від російських обстрілів, зокрема три братські могили. Нацисти сьогодення — це росіяни! Кожен з них несе відповідальність за злочини своєї країни!", - повідомляє Павло Кириленко.