На Донеччині росіяни обстріляли братську могилу воїнів, що полягли у боях із нацистами, - ОВА. ФОТО

Внаслідок російських обстрілів у Торецькій громаді пошкоджено братську могилу воїнів, що полягли у боях із нацистами.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ





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"Все, що треба знати про "денацифікацію" від росіян. На Донеччині вже чотири пам'ятки Другої світової війни постраждали від російських обстрілів, зокрема три братські могили. Нацисти сьогодення — це росіяни! Кожен з них несе відповідальність за злочини своєї країни!", - повідомляє Павло Кириленко.