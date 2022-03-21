"Вовки" 128-ї бригади взяли в полон групу бойовиків так званих "ЛНР" та "ДНР". ФОТОрепортаж

Гірські штурмовики з підрозділу "Вовки" 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у взаємодії з прикордонниками, нацгвардійцями за підтримки підрозділів артилерії взяли в полон чотирьох ворогів – бойовиків так званих "ЛНР" та "ДНР", що воюють проти України як союзники армії Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у соцмережі "Фейсбук".

"Одягнуті в різну форму й погано екіпіровані полонені виглядають жалюгідно, росармія використовує цих мобілізованих "бійців" по суті як гарматне м'ясо", - йдеться у повідомленні.

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Дані полонених, взяті з їхніх документів:

Смелик Юрий Михайлович, 11.03.1972 року народження, м.Луганськ. Одружений, має двох синів і доньку. Мешкає в м.Луганськ, м.Алексанровськ, сел.Тепличне, вул.Виноградна, 17-А;

Клецов Артем Анатолійович, 21.11.1984 року народження, місце народження с.Строково Шахтаського району Донецької області;

Поляков Сергій Миколайович, 7.03.1982 року народження, місце народження с.Хороше Слов’яносербського району Луганської області;

Гуня Андрій Петрович, 14.07.1975 року народження, місце народження м.Красний Луч Луганської області. Місце проживання м.Красний Луч, смт Софіївський, вул.Сдобнова, 1-А/6.

"Оскільки "Фейсбук" за скаргою росіян блокує публікації з оприлюдненими персональними даними, 128 бригада незабаром розмістить фото документів полонених на інших ресурсах.

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Сподіваємося, що сам факт полону стане предметом для роздумів "гарячих голів" із окупованих територій, котрі збираються воювати з Україною", - зазначили в бригаді.