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Загарбники обстріляли автомобілі на Запоріжжі, поранені 2 дітей та 4 дорослих. ВІДЕО+ФОТО

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Російські окупанти відкрили вогонь з автоматів по двох автомобілях, у яких мирні люди евакуювалися гуманітарним коридором.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "АрміяInform".

Це сталося в населеному пункті Малинівка Запорізької області. Поранень зазнали двоє малолітніх дітей, три жінки та чоловік.

"Ми проїхали російський блокпост у бік Полтавки. На ньому нікого не було. Однак за метрів 100 від нього по нас почали стріляти російські солдати, які зайняли село", - розказала постраждала мешканка Малинівки.

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Військові медики запорізької тероборони евакуювали постраждалих та надали їм домедичну допомогу. Дітей терміново відправлено до Запорізької обласної дитячої лікарні.

"Російські окупанти, як зазвичай, звинуватили в цьому злочині військовослужбовців ЗС України. Постраждалі цілковито спростували цю дезінформацію", - пише "АрміяInform".

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Загарбники обстріляли автомобілі на Запоріжжі, поранені 2 дітей та 4 дорослих 01
Загарбники обстріляли автомобілі на Запоріжжі, поранені 2 дітей та 4 дорослих 02
Загарбники обстріляли автомобілі на Запоріжжі, поранені 2 дітей та 4 дорослих 03

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кацап-м'ясник і цим все сказано...Горіти вам у пеклі кацапські вбивці...
  • Qq Qqq 5c63c03f
    Здохніть мокшанські тварюки
  • Y.M. Z.
    Хай всі енергетичні центри Великого Всесвіту спрямують свою руйнівну силу на нелюдів, що прийшли в Український дім зі зброєю.

    Їхня проклята всіма недокраїна сама скоро заллється кров'ю і буде рватися на шмаття.
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