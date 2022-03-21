Загарбники обстріляли автомобілі на Запоріжжі, поранені 2 дітей та 4 дорослих. ВІДЕО+ФОТО
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Російські окупанти відкрили вогонь з автоматів по двох автомобілях, у яких мирні люди евакуювалися гуманітарним коридором.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "АрміяInform".
Це сталося в населеному пункті Малинівка Запорізької області. Поранень зазнали двоє малолітніх дітей, три жінки та чоловік.
"Ми проїхали російський блокпост у бік Полтавки. На ньому нікого не було. Однак за метрів 100 від нього по нас почали стріляти російські солдати, які зайняли село", - розказала постраждала мешканка Малинівки.
Військові медики запорізької тероборони евакуювали постраждалих та надали їм домедичну допомогу. Дітей терміново відправлено до Запорізької обласної дитячої лікарні.
"Російські окупанти, як зазвичай, звинуватили в цьому злочині військовослужбовців ЗС України. Постраждалі цілковито спростували цю дезінформацію", - пише "АрміяInform".