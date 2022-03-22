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Молоді українські яхтсмени намагалися завадити яхті Абрамовича пришвартуватися в Туреччині. ФОТО

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Українські діти намагалися завадити яхті олігарха Романа Абрамовича пришвартуватись у Бодрумі, Туреччина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання empr.media

 Аби сховатися від санкцій, Абрамович перегнав свої яхти до Туреччини. Дізнавшись про це, команда молодих яхтсменів вирішила завадити йому. Діти та їх тренер стали між яхтою та причалом, намагаючись заблокувати спробу корабля пришвартуватися в порту.

Юним героям вдалося протримати блокаду 15 хвилин, але згодом прибула турецька поліція. Дітей доставили до поліцейської дільниці; поліція записала паспортні дані яхтсменів та відпустила їх. Наразі яхта Абрамовича знаходиться у Бодрумі.

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Молоді українські яхтсмени намагалися завадити яхті Абрамовича пришвартуватися в Туреччині 01

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Топ коментарі

  • Aut Ogen
    У всьому світі тепер не повині вбивці почувати себе комфортно і в безпеці. Весь світ повинен повстати проти абсолютного зла і найбільшого терориста.
  • Микола Папізже
    або яхти з самонаведенням
  • vetalman807
    маленький ,але вільний човник , робить супротив мега-яхті яка куплена на вкрадені гроші ...У цьому фото вся краса і біль
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