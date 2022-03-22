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ЗСУ знищили підрозділи морпіхів РФ, яких готували для штурму Одеси, - ОВА. ВIДЕО

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Особовий склад підрозділів морської піхоти РФ, яких готували для штурму Одеси, війська ЗСУ знищили під Миколаєвом та Маріуполем.

Про це повідомив у Фейсбуці речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Морпіхи, що мали десантуватися на узбережжі Одеси, знищені і гниють під Миколаєвом та Маріуполем. А залишки (тих підрозділів. – Ред.) ще підуть на корм чорноморським бичкам. І така доля кожного загарбника", - зазначив Братчук.

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Як додав речник ОВА, "рускій корабль і рускі морпіхи пішли за відомою адресою. Слава Україні!".

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Топ коментарі

  • Yarko Blasitemaster
    Мальчиков, в трусиках, в дребезги
  • Бенина Мама
    Учитывая то, что сдохшие орки уже не влезут в 1 концертный зал, предлагаю Куйлу выделять им разные билеты: армии- на Кобзона, авиации- на Задорнова, а флоту- на улётно-подводный хор Александрова.
  • Александр d30dc4a6
    Кстати, среди этого гумуса было много призывников с самого Крыма, чьи родители скорее всего кричали - "Крым вернулся в родную говень! Хоть камни с неба! Хутин введи!"
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