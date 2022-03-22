Внаслідок обстрілів Житомирщини знищено 3 та пошкоджено 10 житлових будинків, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

21 березня на Житомирщині, внаслідок ворожого обстрілу території Коростенського району, у двох населених пунктах Малинської громади знищено 3 та пошкоджено 10 приватних житлових будинків і 2 господарські споруди.