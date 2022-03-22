Українські військові взяли в полон російського полковника Кошеля: на ньому були труси й шкарпетки ЗСУ. ФОТО

Штурмовики 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади України взяли в полон начальника групи інформаційно-психологічної протидії однієї з військових частин РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міноборони у телеграм-каналі.

"У ході бойової сутички з росармією штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової бригади взяли в полон начальника групи інформаційно-психологічної протидії військової частини 47084 російської армії", - йдеться в повідомленні.

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Водночас у Facebook 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон повідомила деталі, що підполковник окупанта, якого взяли в полон "був одягнутий у спідню білизну й шкарпетки Збройних Сил України".

Олександр Кошель Олегович, 1982 року народження, постійне місце дислокації в/ч 47084 – м.Владикавказ у республіці Північна Осетія – Аланія.

Наші штурмовики зазначають, що одразу після взяття Кошеля в полон окупанти "кинули значні сили, намагаючись його визволити. У тому числі підняли авіацію, яка завдала вогневого удару по наших штурмовиках. Однак ніхто внаслідок ворожого вогню не постраждав, полоненого доставили в безпечне тилове місце".

При цьому зазначається, що відчайдушні спроби ворога визволити полоненого зрозумілі – Кошель був на прямому зв’язку з командуючим 58 армії РФ Михайлом Зуськом, якому особисто робив щоденні доповіді. "До речі, сам Зусько родом із України – з невеличкого с. Ветли Камінь-Каширського району Волинської області. Зараз він воює проти України, але геть невдало".

"58 армія РФ намагалася просунутися вглиб нашої території на Миколаївському напрямку і півтора тижні тому була вщент розбита Збройними Силами України (у тому числі підрозділами 128 бригади). Після цього Зуська неформально "охрестили" найбездарнішим російським генералом", - йдеться в повідомленні.

Під час особистого огляду бійці 128 бригади з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну й шкарпетки з позначками "Збройні Сили України.

"Промовистий доказ, що штабісти росармії визнають – навіть труси й шкарпетки ЗСУ кращі за спідню білизну перехваленої "другої армії світу", - сказано в повідомленні.

Зараз полонений Кошель дає покази нашим контррозвідникам.

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