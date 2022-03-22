В Україну з Франції прибули автопотяги з вантажем медичного призначення. ФОТОрепортаж

У межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" із Франції до України прибули два вантажних автопотяги з гуманітарним вантажем цільового медичного призначення вагою 26 тонн.

До складу гуманітарної допомоги входить медичне обладнання, медикаменти, дезінфекційні засоби та медичні розхідники для військових госпіталів, а також цивільних медичних закладів. Про це повідомив засновник ініціативи, командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ.

Вантаж зібрано у Франції та передано в Україну Асоціацією "Медична та благодійна допомога Франція-Україна" віцепрезидентом якої є відома волонтерка пані Діана Дольс. Міжнародні перевезення вантажу здійснили українські автомобільні перевізники, — зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Командувач додав, що вантаж доставлено в Україну за безпосереднього сприяння Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України на чолі з президентом Леонідом Костюченко та підприємства ТОВ "Санагро Украïна" — директор Олександр Скрипка.

Крім цього, розмитнення вантажу та підготовку замовлень здійснено ВГО "Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги" головою правління якої є Ігор Збишко.

— За період роботи наш проєкт охопив своєю діяльністю 55 медичних закладів, переважна кількість яких розташована поблизу лінії зіткнення. До медустанов передано понад 203 тони гуманітарних вантажів медичного призначення, — підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Також командувач розповів, що протягом 2021 року до України із Франції в межах проєкту "Допомога Схід" загалом надійшло понад 83 тони гуманітарної допомоги на суму понад 29 млн грн, яку було доставлено до 25 медичних закладів, як в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і в інших регіонах країни.

— Наразі діяльність проєкту "Допомога Схід" продовжує функціонувати. В Україну з Франції вже прямують нові автопотяги із гуманітарними вантажами для медичних закладів, наближених до району боїв з російськими окупантами, а також для цивільного населення, — наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.







