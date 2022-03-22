"Монах"-диверсант у Києві хотів "стерти українську націю з лиця землі". Його затримали. ФОТО

У Києві поліцейські затримали прихильника "руського міра" за підозрою у розвідувально-диверсійній діяльності

Про це повідомляють у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ

З’ясувалося, що затриманий підтримував дії російської армії на території України, пропагував ідеї "русского мира" та співпрацював із ворогом, передаючи важливу інформацію. 41-річного зловмисника, який назвався монахом одного з храмів, затримали оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України на одній зі станцій метро. У його помешканні вилучили речові докази, що свідчать про можливу причетність до розвідувально-диверсійної діяльності на території України та пособництво ворогу.

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Крім того, в телефоні підозрюваного є переписки із абонентами росії із закликами до знищення українців, фотографії об’єктів критичної інфраструктури, аудіозаписи з інформацією щодо розташування блокпостів тощо. Затриманого поліцейські передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.