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"Монах"-диверсант у Києві хотів "стерти українську націю з лиця землі". Його затримали. ФОТО

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У Києві поліцейські затримали прихильника "руського міра" за підозрою у розвідувально-диверсійній діяльності

Про це повідомляють у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ

Монах-диверсант у Києві хотів стерти українську націю з лиця землі. Його затримали 01

З’ясувалося, що затриманий підтримував дії російської армії на території України, пропагував ідеї "русского мира" та співпрацював із ворогом, передаючи важливу інформацію. 41-річного зловмисника, який назвався монахом одного з храмів, затримали оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України на одній зі станцій метро. У його помешканні вилучили речові докази, що свідчать про можливу причетність до розвідувально-диверсійної діяльності на території України та пособництво ворогу.

Монах-диверсант у Києві хотів стерти українську націю з лиця землі. Його затримали 02

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Монах-диверсант у Києві хотів стерти українську націю з лиця землі. Його затримали 03

Крім того, в телефоні підозрюваного є переписки із абонентами росії із закликами до знищення українців, фотографії об’єктів критичної інфраструктури, аудіозаписи з інформацією щодо розташування блокпостів тощо. Затриманого поліцейські передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Kucher
    Блін, коли вже цей філіал фсб закриють в Україні?
  • Валерий К b16b1c08
    "Рамзан кадыров поймал Степана Бандеру" Семён Скрепецкий
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