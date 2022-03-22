БФ "Надія по всьому світу" збирає кошти та гумдопомогу для оборонців Києва та киян, які залишились в місті. ФОТО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на власній сторінці у Facebook повідомляє Олександр Ковтун.
"Разом з волонтерами ми організували гуманітарний склад в м. Київ біля метро Святошино. У нас є транспорт для розвезення всього необхідного по Києву. Ми вже забезпечуємо військових, які обороняють напрямок Ірпінь/Буча самим необхідним безпосередньо напряму.
Зараз є потреба у всіх, але дуже часто є ситуація, коли хтось забезпечений усім, навіть є зайве – а комусь не вистачає елементарних речей, тому завдяки нашим волонтерам, які знаходяться безпосередньо на місці ми на 100% перевіряємо інформацію про потребу та самостійно доставляємо вантажі, щоб переконатись у цільовому використанні допомоги", - пише він.
Фонд звертається по допомогу до усього світу, тому що в місті Києві залишилося багато населення. Разом з тим постачання у місті недостатнє, багато магазинів й аптек не працюють.
Наш координатор по Києву – Ковтун Олександр +380504465864
Кошти можна жертвувати у валюті або гривнях на наступні рахунки:
ПРИВАТНІ ОСОБИ:
Приватні особи також можуть переводити кошти на приватну картку нашого координатора – Олександра Ковтуна
ДЛЯ ГРН - Приват 5363542020053337 Ковтун О.М.
Монобанк 5375411407233985
ДЛЯ ЄВРО (з країн Європи). Реквізити SEPA:
Account number (IBAN: GB78CLJU00997182504391)
BIC: CLJUGB21
Account Holder Name: KOVTUN OLEKSANDR
TIN (Taxpayer Identification Number) 2937806577
Bank: Clear Junction Limited
Bank address: 15 Kingsway, London WC2B 6UN
Також можна перераховувати кошти за допомогою сервісів: MoneyGram, Western Union, Payoneer
ПРИВАТНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ:
ДЛЯ ДОПОМОГИ В ДОЛАРАХ США
BENEFICIARY
Acc. UA293808050000000026001169335
Beneficiary: NADEJDA PO VSEMY MIRU KIEV UKRAINE
Adress: 02105, prospect Mira 2/3, ap.34, Kiev city, Ukraine
Beneficiary’s Bank:
RAIFFEISEN BANK AVAL JOINT STOCK COMPANY
LESKOVA STREET.9, KYIV 01011, UKRAINE
SWIFT Code: AVALUAUKXXX
Corr Acc : 890-0260-688
Correspondent Bank:
THE BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK, USA
S.W.I.F.T. Code: IRVTUS3N
ДЛЯ ДОПОМОГИ В ЄВРО
BENEFICIARY
UA053808050000000026006169341
Beneficiary: NADEJDA PO VSEMY MIRU KIEV UKRAINE
Adress: 02105, prospect Mira 2/3, ap.34, Kiev city, Ukraine
Beneficiary’s Bank:
RAIFFEISEN BANK AVAL JOINT STOCK COMPANY
LESKOVA STREET.9, KYIV 01011, UKRAINE
SWIFT Code: AVALUAUKXXX
Corr Acc : 55.022.30 5
Correspondent Bank:
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
SWIFT Code: RZBA AT WW.