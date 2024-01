БФ "Надія по всьому світу" збирає кошти та гумдопомогу для оборонців Києва та киян, які залишились в місті. ФОТО

Благодійний Фонд "Надія по всьому світу" продовжує збір коштів та гуманітарної допомоги для оборонців міста та киян, які залишились в місті.

Олександр Ковтун.

"Разом з волонтерами ми організували гуманітарний склад в м. Київ біля метро Святошино. У нас є транспорт для розвезення всього необхідного по Києву. Ми вже забезпечуємо військових, які обороняють напрямок Ірпінь/Буча самим необхідним безпосередньо напряму.

Зараз є потреба у всіх, але дуже часто є ситуація, коли хтось забезпечений усім, навіть є зайве – а комусь не вистачає елементарних речей, тому завдяки нашим волонтерам, які знаходяться безпосередньо на місці ми на 100% перевіряємо інформацію про потребу та самостійно доставляємо вантажі, щоб переконатись у цільовому використанні допомоги", - пише він.

Фонд звертається по допомогу до усього світу, тому що в місті Києві залишилося багато населення. Разом з тим постачання у місті недостатнє, багато магазинів й аптек не працюють.

Наш координатор по Києву – Ковтун Олександр +380504465864

Кошти можна жертвувати у валюті або гривнях на наступні рахунки:

ПРИВАТНІ ОСОБИ:

Приватні особи також можуть переводити кошти на приватну картку нашого координатора – Олександра Ковтуна

ДЛЯ ГРН - Приват 5363542020053337 Ковтун О.М.

Монобанк 5375411407233985

ДЛЯ ЄВРО (з країн Європи). Реквізити SEPA:

Account number (IBAN: GB78CLJU00997182504391)

BIC: CLJUGB21

Account Holder Name: KOVTUN OLEKSANDR

TIN (Taxpayer Identification Number) 2937806577

Bank: Clear Junction Limited

Bank address: 15 Kingsway, London WC2B 6UN

Також можна перераховувати кошти за допомогою сервісів: MoneyGram, Western Union, Payoneer

ПРИВАТНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ:

ДЛЯ ДОПОМОГИ В ДОЛАРАХ США

BENEFICIARY

Acc. UA293808050000000026001169335

Beneficiary: NADEJDA PO VSEMY MIRU KIEV UKRAINE

Adress: 02105, prospect Mira 2/3, ap.34, Kiev city, Ukraine

Beneficiary’s Bank:

RAIFFEISEN BANK AVAL JOINT STOCK COMPANY

LESKOVA STREET.9, KYIV 01011, UKRAINE

SWIFT Code: AVALUAUKXXX

Corr Acc : 890-0260-688

Correspondent Bank:

THE BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK, USA

S.W.I.F.T. Code: IRVTUS3N

ДЛЯ ДОПОМОГИ В ЄВРО

BENEFICIARY

UA053808050000000026006169341

Beneficiary: NADEJDA PO VSEMY MIRU KIEV UKRAINE

Adress: 02105, prospect Mira 2/3, ap.34, Kiev city, Ukraine

Beneficiary’s Bank:

RAIFFEISEN BANK AVAL JOINT STOCK COMPANY

LESKOVA STREET.9, KYIV 01011, UKRAINE

SWIFT Code: AVALUAUKXXX

Corr Acc : 55.022.30 5

Correspondent Bank:

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

SWIFT Code: RZBA AT WW.