Новини Фото • Війна

Кожні 4 хвилини в "ВКонтаке" виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm. СКРІНШОТИ

39 66185
Російська соцмережа "ВКонтакте" наповнена некрологами про ліквідованих в Україні російських окупантів.

Про це повідомляє InformNapalm, передає Цензор.НЕТ.

"Невеличкі спостереження, судячи з кількості некрологів, рахунок яких на Росії йде на тисячі і як ми вже вчора писали, приблизно кожні 4 хв в VK виходить черговий некролог. То зведення про втрати особового складу ЗС РФ та інших силових структур Росії, які щодня публікує українська сторона не тільки не завищені, а і можуть відставати від реальної кількості втрат", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська "КП" опублікувала і потім видалила дані міноборони РФ про ліквідованих в Україні росіян - 9 861 загиблий

Кожні 4 хвилини в ВКонтаке виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm 01
Кожні 4 хвилини в ВКонтаке виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm 02
Кожні 4 хвилини в ВКонтаке виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm 03
Кожні 4 хвилини в ВКонтаке виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm 04
Кожні 4 хвилини в ВКонтаке виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm 05
Кожні 4 хвилини в ВКонтаке виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm 06
Кожні 4 хвилини в ВКонтаке виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm 07
Кожні 4 хвилини в ВКонтаке виходить черговий некролог про ліквідованих в Україні військових РФ, - InformNapalm 08

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • хрен
    ну прям наглядеться не могу БІС!!БІС!!!
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Владимир Парфянов
    Мусульманина Ильгиза Усманова наградили крестом "За мужество"... Капец!!! Такое может быть только в ЛаптеРейхе!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини