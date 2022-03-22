Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, - міськрада. ФОТО

Ворог продовжує цинічно нищити український Маріуполь. Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

Як констатується, на жаль місто зазнало ще більших руйнувань.

"Вже вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить місто Маріуполь, вони хочуть зрівняти його з землею та зробити з нього попелище мертвої землі", - йдеться у повідомленні.

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