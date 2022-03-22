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Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, - міськрада. ФОТО

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Ворог продовжує цинічно нищити український Маріуполь. Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради. 

Як констатується, на жаль місто зазнало ще більших руйнувань.

"Вже вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить місто Маріуполь, вони хочуть зрівняти його з землею та зробити з нього попелище мертвої землі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація із Маріуполя триватиме, доки з міста не вивезуть усіх мешканців, - Верещук

Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, - міськрада 01

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Топ коментарі

  • Andy S 89bd7d80
    Тех, кто участвовал в блокаде Мариуполя в плен не брать! А если взяли, снимать кожу с живых.
  • Only
    Це вони так вимагають любові до себе.

    Мразоти!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    героїчний Марик... самі уламки мирного життя.... але і руїни стріляють !!!
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