У Росії командувача 6-ї загальновійськової армії генерала Єршова відправили під домашній арешт через величезні втрати в Україні, - журналіст Цимбалюк. ФОТО
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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу усунув від виконання обов'язків командувача 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Єршова Владислава Миколайовича, звинувативши його у величезних втратах особового складу.
Про це повідомляє у Фейсбуці журналіст Роман Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ.
"На даний момент генерал Єршов перебуває під домашнім арештом, стосовно нього ведеться слідство", - пише Цимбалюк.
За його інформацією, за попередніми даними, втрати особового складу названої армії становлять понад дві тисячі військовослужбовців, з яких близько 180 осіб – солдати-строковики.