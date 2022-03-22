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У Росії командувача 6-ї загальновійськової армії генерала Єршова відправили під домашній арешт через величезні втрати в Україні, - журналіст Цимбалюк. ФОТО

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу усунув від виконання обов'язків командувача 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Єршова Владислава Миколайовича, звинувативши його у величезних втратах особового складу.

Про це повідомляє у Фейсбуці журналіст Роман Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ.

"На даний момент генерал Єршов перебуває під домашнім арештом, стосовно нього ведеться слідство", - пише Цимбалюк.

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За його інформацією, за попередніми даними, втрати особового складу названої армії становлять понад дві тисячі військовослужбовців, з яких близько 180 осіб – солдати-строковики.

У Росії командувача 6-ї загальновійськової армії генерала Єршова відправили під домашній арешт через величезні втрати в Україні, - журналіст Цимбалюк 01

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Тетяна Тать
    хай вьіпьет йаду и убьет себя об стенку
    мона об кремлівську
  • Перехватчик
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