Супутник показав, що Росія розгорнула додаткові сили на кордоні Білорусі й Чернігівщини. ФОТО

У білоруському селі Дублін, що за 30 км від кордону з Чернігівською областю, зафіксовано додаткову військову колону РФ.

Про це повідомив американський журналіст Джек Детч і супроводив текст супутниковим знімком, передає Цензор.НЕТ.

"Росія розгорнула додаткові наземні сили на півдні Білорусі, всього за 18 миль від кордону з Україною, судячи зі знімків з повітря. На супутниковій фотографії видно, що у білоруському селі Дублін встановлено нові намети та обладнання", – йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Супутники Maxar показали масштаб руйнувань під Києвом та у Чернігові. ФОТО

Село Дублін розташоване у Брагинському районі Гомельської області Білорусі приблизно за 30 км від Чернігівської області України.