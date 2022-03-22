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Супутник показав, що Росія розгорнула додаткові сили на кордоні Білорусі й Чернігівщини. ФОТО

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У білоруському селі Дублін, що за 30 км від кордону з Чернігівською областю, зафіксовано додаткову військову колону РФ.

Про це повідомив американський журналіст Джек Детч і супроводив текст супутниковим знімком, передає Цензор.НЕТ.

"Росія розгорнула додаткові наземні сили на півдні Білорусі, всього за 18 миль від кордону з Україною, судячи зі знімків з повітря. На супутниковій фотографії видно, що у білоруському селі Дублін встановлено нові намети та обладнання", – йдеться у повідомленні.

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Супутник показав, що Росія розгорнула додаткові сили на кордоні Білорусі й Чернігівщини 01

Село Дублін розташоване у Брагинському районі Гомельської області Білорусі приблизно за 30 км від Чернігівської області України.

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Топ коментарі

  • константен
    Прелестно...даже с фотофиксацией

  • константен
    Все флаги в гости будут к нам...

  • Ivan Pupkin b2770a7a
    больше мертвых и разных кацапов, каждая семья должна получить похоронку что бы при слове Украина кацапы непроизвольно обсыкались
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