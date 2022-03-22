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Розбомблена харківська квартира, де загинув 95-річний в'язень німецьких концтаборів Романченко. ФОТО

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З'явилися кадри розбомбленої харківської квартири 95-річного в'язня німецьких концтаборів Бориса Романченка, убитого російськими окупантами у власному будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Nexta Live, його останки зібрали у мішок.

Розбомблена харківська квартира, де загинув 95-річний вязень німецьких концтаборів Романченко 01

Нагадаємо, вчора стало відомо, що від російськог оснаряду загинув Борис Романченко, який пережив знущання у 4 нацистських концтаборах, включно з Бухенвальдом.

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Розбомблена харківська квартира, де загинув 95-річний вязень німецьких концтаборів Романченко 02


Розбомблена харківська квартира, де загинув 95-річний вязень німецьких концтаборів Романченко 03

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    шо смогли суки, то и повторили

    нравится вам ваше достижение, рашане?

    хавайте полной ложкой теперь ненависть презрение и омерзение
    не знаю, как насчет всего мира, но от украинцев точно и очень надолго

    повторили?
    теперь не скулите.
  • Туманов Владимир
    российские уроды будут гореть в аду. Еще при остатках их никчемной жизни.
  • Остап Покотило
    Пережил немецкие т лагеря , но пришли фашисты, хуже тех фашистов и убили человека

    Неужели украинцы это смогут забыть...
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