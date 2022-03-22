Розбомблена харківська квартира, де загинув 95-річний в'язень німецьких концтаборів Романченко. ФОТО
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З'явилися кадри розбомбленої харківської квартири 95-річного в'язня німецьких концтаборів Бориса Романченка, убитого російськими окупантами у власному будинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Nexta Live, його останки зібрали у мішок.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що від російськог оснаряду загинув Борис Романченко, який пережив знущання у 4 нацистських концтаборах, включно з Бухенвальдом.