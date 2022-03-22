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Війська РФ здійснили артобстріл н.п.Бровари. Пошкоджено 7 автобусів, - Офіс генпрокурора. ФОТО

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22 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл міста Бровари Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, снаряд влучив на територію одного із заводів, пошкодивши 7 автобусів та господарські споруди.
За попередніми даними, жертв немає.

Броварська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Прокурори Київщини продовжують вживати всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації.

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Війська РФ здійснили артобстріл н.п.Бровари. Пошкоджено 7 автобусів, - Офіс генпрокурора 01

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Мста-С - 29 км
    Коалиция СВ - 80 км
    але їх тільки 12 штук і навряд чи кацапи їх використовують в Україні

    і як же нам не вистачає нашої Богданки із дальністю 60 км, розробленої у 2015 - 2018 рр. при Пороху і заасхвальтованої Вєлічайшим !!!
  • Алекс Мышкевич
    вибачте, звісно, але автобуси мають колеса !

    то що не можна було автобуси хоча б відігнати в беспечне місце, або віддайте Теробороні!
  • Funt Gor
    ⚡️⚡️ Колектив Anonymous злив базу даних найбільшої харчової компанії у світі Nestlé. Витік 10 ГБ даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlé тощо.
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