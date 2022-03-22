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Група російських диверсантів підірвалася під Кривим Рогом. ФОТО

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Під Кривим Рогом на міні підірвалися ворожі диверсанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  у фейсбуці Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

 Мінні загородження довкола Кривого Рогу показали свою ефективність. На одному з полів на мінах підірвалася машина з російськими диверсантами, повідомило командування територіальної оборони Кривого Рогу.

Для захисту від ворога довкола Кривого Рогу встановлені мінні поля. Мешканців просять пересуватися лише по основних дорогах між селами і містами. Їздити польовими дорогами, полями, посадками, балками тощо заборонено.

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Група російських диверсантів підірвалася під Кривим Рогом 01
Група російських диверсантів підірвалася під Кривим Рогом 02

Топ коментарі

  • Larissa Kora 56c14f78
    Яке прикре самогубство!
  • Saskia Jansen
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а не хер по ораному шастать...твари
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