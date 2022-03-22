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Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Російські окупанти у Чернігові знищили усі комунікації. Місцеві жителі живуть без електроенергії, опалення та води.

Про це повідомляє видання Високий вал, інформує Цензор.НЕТ.

У місті більше двох тижнів немає електрики, опалення, води, не працює каналізація. Також спостерігаються проблеми з газопостачанням.

"Але з усім цим ми особисто легко справлялися:

Чоловіки за кілька годин у районі накопали ям для туалетів;
Готувати на вогнищі - справжня тусовка із сусідами;
Вдома собачий холод (вночі було до - 9),пара з рота - дістаємо вовняні шкарпетки та замотуємось у все, що є;
Немає світла - вібдбій о 20.00
Воду знаходимо у приватному секторі - стукаємо у ворота і просимо про допомогу (нещодавно воду почали підвозити)" - розповіла місцева жителька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернігів - під постійними атаками та обстрілами російських окупантів. Жахливі кадри руйнувань і пошуку людей під завалами. ВIДЕО

Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові 01
Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові 02
Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові 03
Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові 04
Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові 05
Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові 06
Люди готують їжу на вогнищі, сидять без опалення, води та електроенергії: Наслідки дій російських окупантів у Чернігові 07

Топ коментарі

  • Bronya Bronya
    Не моє. На Київщині повноцінне Дике Поле. В одному лише невеличкому лісі під селом, за яке йдуть бої, нарахував - ЗСУ, НГУ, тероборона, поліція, декілька славетних добробатів, ГУР, СБУ, якісь загадкові спєци з дивними калашматами та просто мутні тіпи зі зброєю.
    Вся ця двіжуха невпинно переміщується, вступає в бій та виходить з нього, когось привозять, когось увозять, і всі періодично намагаються намутитись зброєю у ворогів або союзників.

    Зв'язку немає ні в кого і ні з ким, єдине командування мішпухи якщо десь і існує, то все одно нічим особливо не командує, координація слабонереалізуєма - варто домовитись з кимось про спільні дії, як через декілька годин знаходиш на його місці іншого.

    Ліс систематично піддається істеричним обстрілам противника різного ступеню інтенсивності і успішності, від чого всі розбігаються а потім збігаються заново в нових конфігураціях.

    При спробах супротивника зайти в село його знищують, а потім мутні тіпи біжуть під вогнем і збирають трофеї вимазучись в крові. Хтось пре російські каски, хтось фоткає трупи, хтось пише бойові донесення.

    На три російські бехи виїхав танк, роздовбав їх і поїхав кудись. ******* піхоту накромсали з трьох боків невстановлені особи. Чий це був танк, де він взявся і куди дівся не зміг відповісти ніхто.

    Єдина ідея, яка мов наріжний камінь об'єднує всіх - вбивати.

    Це Козаччина. Це той самий вітер з Холодного Яру, в якого відсутній центр координації та постачання - звідки всі ці люди беруться, де вони озброюються і куди діваються не знають навіть вони самі.

    В жодній військовій академії світу не вчили як протистояти подібному.

    Добро пожаловать в ад.
  • константен
    Чернигов...Русь изначальная. Малая и исконная. И опять орды из Азии прут в Европу, обламывая рога об потомков норманнов и хазар
  • Александр Супрун bdc02a81
    Через полгода так должна выглядеть мацква
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