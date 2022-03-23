Трьох прихильників "русского мира" затримали в Києві. ФОТО

У Києві патрульні затримали трьох прихильників "русского мира".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє патрульна поліція Києва.

"У Києві патрульні продовжують затримувати прихильників "русского мира". Патрулюючи вночі на проспекті Оболонському, екіпаж отримав повідомлення про те, що з вікна будинку на 14-му поверсі світиться зелений ліхтар. Поліцейські перевірили будинок, в одній з квартир виявили громадянина "братнього народу", який без запрошення перебуває на території України. Ще одного "непроханого гостя" з Архангельської області РФ затримали на проспекті Свободи", - йдеться у повідомленні.

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"Але не тільки росіянці "гуляють" нашим містом, деякі наші громадяни охоче їм допомагають: на вулиці Відпочинку патрульні зупинили громадянина, який фотографував околиці. Під час перевірки телефону у нього патрульні виявили багато фотографій блокпостів. Зі слів затриманого, відправляв їх мамі та брату у Європу. Чи це так, перевірять відповідні служби", - додали в поліції.

Усіх затриманих доставлено до районних управлінь та передано співробітникам СБУ для перевірки.

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