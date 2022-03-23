По околиці Києва вночі вдарили забороненими фосфорними бомбами, - мер Ірпеня Маркушин. ФОТО

Минулої ночі окупанти нанесли по північно-західній околиці Києва удар забороненими фосфорними бомбами.

Про це повідомляє мер міста Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 22 березня, пізно ввечері російські окупанти застосували над північно-західною околицею Києва заборонені фасфорні боєприпаси. Орієнтовна зона ураження - Гостомель-Ірпінь", - написав він.

Маркушин зазначив, що застосування такої зброї заборонено Женевською конвенцією 1949 року і є злочином проти людяності.

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