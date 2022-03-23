Залізничники Лиманського вокзалу на Донеччині працюють майже цілодобово, евакуюючи мирне населення, - "Укрзалізниця". ФОТО
Про "залізних героїв" розповіли в пресслужбі "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
В компанії зазначають, що щоденна праця залізничників дозволяє рятувати життя тисяч українців.
"Цілодобово Артем та Володимир зустрічали на станції та відправляли далі в безпеку постраждалих від війни, організовували розміщення пасажирів на вокзалі, їх харчування, забезпечення водою та товарами першої необхідності, часто за власний рахунок, зустрічали та розвантажували поїзди, заповнені гуманітарною допомогою для мешканців сходу країни", - йдеться у повідомленні.
Очікуючи наступного поїзда, пасажири з немовлятами навіть залишались на ніч у начальника вокзалу Володимира Семенюка, коли будівля вокзалу була переповнена бажаючими евакуюватись.
Володимир і Артем продовжують працювати, хоча підтримувати працездатність вокзалу стає все небезпечніше.
"Дякуємо нашим залізничникам за витримку, характер та впевненість у нашій перемозі", - додають в компанії.