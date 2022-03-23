Українські розвідники знищили російський УАЗ та трьох окупантів на Миколаївщині, - Бутусов. ФОТОрепортаж

У селі Христофорівка Миколаївської області українські розвідники знищили російський УАЗ та ліквідували трьох російських окупантів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуку розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Результативна засідка українських розвідників. У селі Христофорівка Миколаївської області став свідком невеликого бою поки що невідомих мені українських героїв, про результати якого хочу повідомити. Приблизно десять днів тому невідомий підрозділ українських розвідників заїхав до села Христофорівка на двох пікапах. В той момент в цьому районі було зосередження російських військ. Кілька наших бійців зайняли позицію на околиці села, і в цей момент на дорозі показались російський УАЗ у супроводі бронеавтомобіля Тигр. Невідомий український воїн холоднокровно дочекався наближення УАЗа та поцілив в нього з гранатомета з відстані 30 метрів. Машина вибухнула. Наші воїни сіли у свій пікап, а російський Тигр спробував їх наздогнати, але марно. Після цього російський танк обстріляв сільську школу. Наші розвідники зуміли відірватись від переслідування. На місці бою селяни дуже швидко закопали трьох російських військових. У машині у них були засоби зв’язку та харчі. Розривати поховання я не став, достатньо, що на одному з трупів знайшов ось такий особистий жетон з номером. Хочу просто повідомити наших героів про результати їхнього пострілу", - розповів журналіст.

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