Затримано двох шпигунів, які збирали відомості про ЗСУ на Харківщині та Луганщині. ФОТО

Правоохоронці затримали чоловіка та жінку, які збирали відомості про техніку та особовий склад ЗСУ та інших українських військових формувань та передавали їх представникам РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Дві зазначені особи затримані в порядку ст. 208 КПК України. Найближчим часом їм планується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, згідно зі ст. 615 КПК", - відзначається у інформації.

За даними досудового розслідування, затримані (обидва - громадяни України) у березні цього року збирали на території Харківської та Луганської областей відомості про розташування військової техніки, особового складу ЗСУ та інших військових формувань, залучених до відсічі нападу військ РФ. Надалі зібрані дані чоловік та жінка передавали представникам країни-агресора.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст.111 (державна зрада) КК України.

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