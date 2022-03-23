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Українські воїни ліквідували окупанта Ситоленка, тестя відомого терориста Гіркіна. ФОТО

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Українські воїни ліквідували окупанта Сергія Ситоленка, який доводиться тестем відомого терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у твіттері написав український офіцер Анатолій Штефан.

Він відзначив: "Тесть "Гіркіна" Стрєлкова... Ситоленко Сергій позивний "Ситий", який з 2014-го року проходив службу в 3 омсбр РОА та 8 років не давав спокою воїнам ЗС України. Дякую снайперу Сил оборони України".

Українські воїни ліквідували окупанта Ситоленка, тестя відомого терориста Гіркіна 01

Топ коментарі

  • maximus ac09a5f7
    гиркин сидит и думает. Лучше б тещу
  • Сергей Владимирович b9c38e15
  • Шимус
    2 барана с дагестана
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