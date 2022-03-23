Військовозобов'язаним, які порушують комендантську годину і ПДР, вручатимуть повістки, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж
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Патрульна поліція буде сприяти врученню повісток військовозобов'язаним громадянам, які порушують комендантську годину і грубо порушують ПДР.
Про це повідомив заступник глави Патрульної поліції України Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Патрульна поліція оголошує безпрецедентну акцію: на час війни, всіх нечемних на блокпостах, порушників комендантської години і грубих порушників ПДР очікує спеціальний приз. Окрім адміністративної відповідальності, ми сприяємо отриманню ще такого спеціального подарунку, як направлення на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ", - написав Білошицький у фейсбуці.
"Агресію і непокору у військовий час потрібно спрямовувати на супротив ворогу!", - зазначив поліцейський і додав декілька фото перших отримувачів.