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Військовозобов'язаним, які порушують комендантську годину і ПДР, вручатимуть повістки, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

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Патрульна поліція буде сприяти врученню повісток військовозобов'язаним громадянам, які порушують комендантську годину і грубо порушують ПДР.

Про це повідомив заступник глави Патрульної поліції України Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

Військовозобовязаним, які порушують комендантську годину і ПДР, вручатимуть повістки, - патрульна поліція 01

"Патрульна поліція оголошує безпрецедентну акцію: на час війни, всіх нечемних на блокпостах, порушників комендантської години і грубих порушників ПДР очікує спеціальний приз. Окрім адміністративної відповідальності, ми сприяємо отриманню ще такого спеціального подарунку, як направлення на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ", - написав Білошицький у фейсбуці.

"Агресію і непокору у військовий час потрібно спрямовувати на супротив ворогу!", - зазначив поліцейський і додав декілька фото перших отримувачів.

Військовозобовязаним, які порушують комендантську годину і ПДР, вручатимуть повістки, - патрульна поліція 02
Військовозобовязаним, які порушують комендантську годину і ПДР, вручатимуть повістки, - патрульна поліція 03
Військовозобовязаним, які порушують комендантську годину і ПДР, вручатимуть повістки, - патрульна поліція 04

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Військовозобовязаним, які порушують комендантську годину і ПДР, вручатимуть повістки, - патрульна поліція 05
Військовозобовязаним, які порушують комендантську годину і ПДР, вручатимуть повістки, - патрульна поліція 06
Військовозобовязаним, які порушують комендантську годину і ПДР, вручатимуть повістки, - патрульна поліція 07

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Топ коментарі

  • Zet Zet
    Не розділяю такого. Захищати Батьківщину - це не покарання, це поклик. Багато чоловіків у чергах стоять. Така демотивація не піднімає бойовий дух, тим більше публічно це не озвучується.
  • Uzer Uzer
    Шикарно! Тоесть я могу попасть в войска, даже несмотря на их - "нужны будете вызовем"? Лайфхак блин
  • Voloshka P.
    не всім же воювати. Робота по забезпеченню армії завжди знайдеться.
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