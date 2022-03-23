Десантники знищили групу російських диверсантів, які пересувались на цивільних авто. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує командування Десантно-штурмових військ ЗС України.
"Російські диверсанти використовували цивільний транспорт різних типів для подальшого здійснення в наших тилових містах і селах диверсій та провокацій. Однак, вони були успішно виявлені та знищені українськими десантниками", – йдеться у повідомленні.
Воїни ДШВ також закликають всіх українців допомагати у знищенні агресора: "Брати та сестри, долучайтеся до виявлення та нейтралізації диверсантів противника, про помічених підозрілих осіб негайно повідомляйте правоохоронні органи або підрозділи Збройних Сил України. При можливості, – знищуйте цих потвор усіма наявними сила та засобами. Лише спільними зусиллями – ми знищимо противника та очистимо від окупантів Україну!".