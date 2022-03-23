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Десантники знищили групу російських диверсантів, які пересувались на цивільних авто. ФОТОрепортаж

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В одній з областей України, підрозділи 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ успішно знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує командування Десантно-штурмових військ ЗС України.

"Російські диверсанти використовували цивільний транспорт різних типів для подальшого здійснення в наших тилових містах і селах диверсій та провокацій. Однак, вони були успішно виявлені та знищені українськими десантниками", – йдеться у повідомленні.

Воїни ДШВ також закликають всіх українців допомагати у знищенні агресора: "Брати та сестри, долучайтеся до виявлення та нейтралізації диверсантів противника, про помічених підозрілих осіб негайно повідомляйте правоохоронні органи або підрозділи Збройних Сил України. При можливості, – знищуйте цих потвор усіма наявними сила та засобами. Лише спільними зусиллями – ми знищимо противника та очистимо від окупантів Україну!".

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Десантники знищили групу російських диверсантів, які пересувались на цивільних авто 01
Десантники знищили групу російських диверсантів, які пересувались на цивільних авто 02
Десантники знищили групу російських диверсантів, які пересувались на цивільних авто 03
Десантники знищили групу російських диверсантів, які пересувались на цивільних авто 04
Десантники знищили групу російських диверсантів, які пересувались на цивільних авто 05
Десантники знищили групу російських диверсантів, які пересувались на цивільних авто 06

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Топ коментарі

  • Kucher
    Горіть у пеклі, кацапи!
    Слава Україні!
  • Харьков Сумской
    Жёстко обезвредили.

    Но иначе нельзя. Это даже не "армия сверхдержавы". Это - подонки и террористы.
  • Autorare Autorare
    Приємні фото
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