Мер Нью-Йорка Адамс підняв український прапор у місті, він майорітиме до перемоги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс узяв участь у церемонії підняття американського та українського прапорів на Мангеттені - центральному районі міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформу.

Адамс особисто підняв український прапор.

У церемонії взяли участь генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов, члени міської ради та мерії, конгресмени, представники української громади.

Адамс нагадав, що у Нью-Йорк проживає найбільше українців за межами України.

"Будь-який конфлікт, який розгортається у глобальному масштабі, розгортається й на вулицях Нью-Йорка. Бомби, які вибухають у Києві, розбивають наші серця тут, у Нью-Йорку, та по всій нашій країні", - зазначив він.

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За словами мера, підняття прапора – це ще й "підняття енергії та духу українського народу, аби він знав, що ми з ним єдині".

Очільник Нью-Йорка підкреслив, що пишається стійкістю і духом українського народу, який протистоїть терористичним атакам та насильству і ніколи не здасться, захищаючи свою Батьківщину.

"Ми знаємо, що таке боротися за Батьківщину… І сьогодні ми єдині. Ми з вами. Ми - частина українського народу", - підсумував Адамс.

За словами міських посадовців, прапор майорітиме над Нью-Йорком до самої перемоги України у війні.

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