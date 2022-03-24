Наслідки ворожих обстрілів військами РФ Охтирки: пошкоджено житлові будинки, деблоковано тіло загиблої людини. ФОТО

На Сумщині рятувальники ліквідовували наслідки ворожих авіаційних ударів. Вночі 24 березня співробітники ДСНС неодноразово залучались до ліквідації наслідків авіаційних ударів, які ворог безжалісно завдавав по Охтирському району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

В м. Охтирка з-під завалів пошкоджених житлових будинків рятувальникам вдалось вивільнити постраждалу жінку, також було деблоковано тіло загиблої людини.

В інших населених пунктах Охтирщини, по яких ворог завдавав авіаційні удари, рятувальники вивільнили з-під завалів чотирьох постраждалих людей також проводилось гасіння пожеж житлових будинків.

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