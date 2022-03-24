Через ворожий обстріл виникла пожежа на території підприємства на Васильківщині, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Київщині ліквідовано пожежу у виробничо-складському приміщенні, яка сталася внаслідок обстрілу з боку військ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Як зазначається, 24 березня о 02:05 до оперативно-диспетчерської служби 101 надійшло повідомлення про обстріли території підприємства на Васильківщині.На місці виявилося, що вогнем охоплено виробничо-складське приміщення на площі понад 4000 м кв. та є загроза загорання адміністративної будівлі. Потерпілих та загиблих не виявлено .

"Пожежу було локалізовано о 05:05 та повністю ліквідовано о 08:29. На місці виклику працювали 24 вогнеборця та 6 одиниці техніки", - йдеться у повідомленні.

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