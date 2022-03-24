Хакери Anonymous атакували сайти Decathlon, Leroy Merlin та Ашан. ФОТО

Anonymous продовжують ламати сайти компаній, що выдмовляються виходити з російського ринку.

Про це група хакерів та активістів повідомили у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ

Твіт про злам сайтів Decathlon, Leroy Merlin та Ашан було опубліковано близько 3:00, 24 березня. Anonymous також опублікували фото зі сторінок зламаних сайтів.

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