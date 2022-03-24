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Хакери Anonymous атакували сайти Decathlon, Leroy Merlin та Ашан. ФОТО

24 07325
Anonymous продовжують ламати сайти компаній, що выдмовляються виходити з російського ринку.

Про це група хакерів та активістів повідомили у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ

Твіт про злам сайтів Decathlon, Leroy Merlin та Ашан було опубліковано близько 3:00, 24 березня. Anonymous також опублікували фото зі сторінок зламаних сайтів.

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Хакери Anonymous атакували сайти Decathlon, Leroy Merlin та Ашан 01
Хакери Anonymous атакували сайти Decathlon, Leroy Merlin та Ашан 02
Хакери Anonymous атакували сайти Decathlon, Leroy Merlin та Ашан 03

Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    только так можно победить мордор - удары по всем фронтам...
  • хрен
    ХАКЕРАМ АНОНІМУС-- ЧЕСТЬ І ХВАЛА
  • Sophia-Maria Duglass
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