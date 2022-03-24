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Росіяни створили фейк про плани України повернути Крим силою. Але помилилися з ініціалами Зеленського. ФОТО

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Російськими соцмережами розганяють фото нібито українських медалей "За взяття Криму". Ініціали Зеленського на посвідченні вказано невірно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото "медалей" публікують пропагандистські російські телеграм-канали.

"За взяття Криму" – медалі, якими українська влада, ймовірно, збиралася нагородити тих, хто відзначився в бою за Крим. Незаповнені паспорти нагород підписані від імені Зеленського", – пишуть пропагандисти.

Але при цьому вони помилилися під час виготовленя "документів" до медалей. По-перше, "посвідчіння" роздруковані на звичайному принтері. По-друге, в ініціалах Зеленського є помилка: вони вказані як "В.А." при тому, що українською ініціали Володимира Олександровича - "В.О.".

Росіяни створили фейк про плани України повернути Крим силою. Але помилилися з ініціалами Зеленського 01
Росіяни створили фейк про плани України повернути Крим силою. Але помилилися з ініціалами Зеленського 02
Росіяни створили фейк про плани України повернути Крим силою. Але помилилися з ініціалами Зеленського 03

Топ коментарі

  • ladyar
    Тупые орки.
  • Ben23
    Тупые. Если бы уже и были такие награды, то не "За взятие", а "За возвращение Крыма"
  • CarelessBoxer7517
    Скоро роздаватимемо ці медалі. Дуже скоро.
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