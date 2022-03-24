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Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну. ФОТОрепортаж

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Міста, з яких родом російські окупанти, знаходять в жахливому стані.

На це звернув увагу журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Заради інтересу загуглив фото міст, звідки приїхали ліквідовані в Україні російські окупанти. Кострома, Гусиноозерськ, Сизрань, Уссурійськ, Чита etc. – деякі міста за 5-6 тисяч кілометрів від України. Майже скрізь – страшна розруха. Сміття, бруд на вулицях, жахливі дороги, гнилі бараки, покинуті будинки, тотальний морок. І ці люди всерйоз їдуть "звільняти Київ", "рятувати Чернігів"... Вчити життя іншу країну, замість того, щоб хоча б просто прибрати гівно зі своїх вулиць", - розповів він.

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Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 01
Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 02
Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 03
Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 04
Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 05
Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 06
Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 07
Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 08
Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 09
Казанський про міста, звідки приїхали російські окупанти: Сміття, жахливі дороги, гнилі бараки. І ці люди їдуть вчити жити іншу країну 10

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Топ коментарі

  • Игорь Бондович
    свиньи
  • хрен
    так за те іх жаба і давить .. сидять в говні по саму шию і всіх хочуть затягнути туда
  • 5 копійок
    Ех прокачусь по дєрєвнє!
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