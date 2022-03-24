Попри щохвилинну небезпеку медичні працівники готові допомагати іншим та рятувати життя, - МОЗ. ФОТО

МОЗ розмістило фото постраждалої внаслідок бомбардування окупантами центральної частини Харкова працівниці аптеки із проханням поширити цей допис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку МОЗ.

"На обох світлинах одна українка - фармацевт Ніна Олександрівна Жук. Перше фото зроблене до 24 лютого 2022 року на її робочому місці в аптечній мережі 911 у Харкові. Друге - після бомбардування окупантами центральної частини міста.

Під час обстрілів фармацевт отримала серйозні травми обличчя. Попереду її чекають численні операції та довга реабілітація, аби вона повернулася до нормального життя. Лікування та протезування, пластична хірургія, допомога мамолога - це не повний список процедур, які найближчим часом потрібно зробити українці", - йдеться в повідомленні.





Як зазначається, на жаль, ця світлина - далеко не перший і не єдиний доказ, що окупанти порушують усі міжнародні конвенції та доктрини.

"Доказ жорстокості, підлості та антигуманності. Разом із тим, світлини також вкотре доводять: попри щохвилинну небезпеку медичні працівники готові допомагати іншим та рятувати життя. Навіть зараз, у перервах між обстрілами, вони виходять на роботу в Харкові, Херсоні, Бердянську, Каховці та багатьох інших населених пунктах. Деякі з них живуть в аптеках або лікарнях, тому що через війну втратили дім. Вони кожного дня ризикують найціннішим, що в них залишилось - власним життям, аби інші змогли отримати допомогу", - додали у МОЗ.

"Друзі! Ми вперше звертаємося до вас із проханням поширити цей допис. Це потрібно, аби світова спільнота знала, в яких умовах зараз в Україні працює охоронна система, та які нелюди вдерлися до нашої країни.

Дякуємо усім працівникам системи охорони здоров'я за мужність, витримку та незламний бойовий дух, який став невіддільною частиною сьогодення.

Війна мине, а воля залишиться з нами назавжди. Працюємо. Вистоїмо. Переможемо!", - підсумували у МОЗ.

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