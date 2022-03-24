У Києві ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Сталась пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

24 березня у Києві на Оболоні внаслідок влучання снаряду сталось загоряння у приватному будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

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Так, у ДСНС повідомляють, що 24 березня о 12:43 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у будинку в Оболонському районі столиці.

На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок потрапляння снаряду в окремо розташований 2-поверховий приватний житловий будинок, сталось загоряння покрівлі.







О 13:21 займання локалізовано на площі 150 кв. м та о 13:41 - ліквідовано.

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На місці задіяно 3 од. пожежної техніки та 15 чол. особового складу.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.