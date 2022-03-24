650 укриттів у Києві вже підключено до Wi-Fi. ФОТОрепортаж
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650 укриттів у Києві вже підключені до Wi-Fi - це майже 70% отриманих заявок.
Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Це майже 70% отриманих заявок", – повідомив Петро Оленич.
Оформлення заявки для підключення доступне в міському застосунку "Київ Цифровий" та на офіційній платформі https://wifi.kyivcity.gov.ua/.
Нагадаємо, що у "Київ Цифровий" також з’явився розділ "Допомога киянам", де можливо запропонувати надання гуманітарної допомоги і записатися у волонтери.