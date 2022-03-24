Стадіони у Європі під час плей-оф відбору ЧС 2022 у жовто-синіх кольорах - неймовірна підтримка України. ФОТОрепортаж

На відбіркових матчах плей-оф відбору ЧС 2022, які відбулися у Європі на стадіонах було багато жовто-синіх кольорів та прапорів України.