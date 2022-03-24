Стадіони у Європі під час плей-оф відбору ЧС 2022 у жовто-синіх кольорах - неймовірна підтримка України. ФОТОрепортаж
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На відбіркових матчах плей-оф відбору ЧС 2022, які відбулися у Європі на стадіонах було багато жовто-синіх кольорів та прапорів України.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці телеканал Футбол.
"Неймовірна підтримка під час матчу плей-оф відбору ЧС 2022. Трибуни стадіону "Кардіфф Сіті", де зустрілись Вельс та Австрія, заповнені синьо-жовтими кольорами", - говориться у повідомленні.
Матч Швеція-Чехія