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Стадіони у Європі під час плей-оф відбору ЧС 2022 у жовто-синіх кольорах - неймовірна підтримка України. ФОТОрепортаж

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На відбіркових матчах плей-оф відбору ЧС 2022, які відбулися у Європі на стадіонах було багато жовто-синіх кольорів та прапорів України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці телеканал Футбол.

"Неймовірна підтримка під час матчу плей-оф відбору ЧС 2022. Трибуни стадіону "Кардіфф Сіті", де зустрілись Вельс та Австрія, заповнені синьо-жовтими кольорами", - говориться у повідомленні.

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Стадіони у Європі під час плей-оф відбору ЧС 2022 у жовто-синіх кольорах - неймовірна підтримка України 01
Стадіони у Європі під час плей-оф відбору ЧС 2022 у жовто-синіх кольорах - неймовірна підтримка України 02
Стадіони у Європі під час плей-оф відбору ЧС 2022 у жовто-синіх кольорах - неймовірна підтримка України 03
Стадіони у Європі під час плей-оф відбору ЧС 2022 у жовто-синіх кольорах - неймовірна підтримка України 04

Матч  Швеція-Чехія

Стадіони у Європі під час плей-оф відбору ЧС 2022 у жовто-синіх кольорах - неймовірна підтримка України 05

Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Слава Украине! Весь мир с нами!
  • Чайка Київ
    Дякуємо !!!
  • оззи
    ха. москалей писдят?
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