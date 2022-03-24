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Під час рейду підскочив до ворожої БМП, зарізав механіка, застрелив командира та привів "коробку" до розташування підрозділу, - героїзм українців на війні. ФОТО

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Депутат Бучанської міськради, військовослужбовець ЗСУ Володимир Коротя розказав про героїчний вчинок одного зі своїх підлеглих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Він так описав вчинок свого підлеглого: "Знайомтесь - Рембо.  Один з моїх механів.

Під час одного з рейдів. Непомітно підскочив до ворожої БМД. Відкрив люк зарізав ножем механіка. Витяг його пістолет. Застрелив командира машини.
Витяг Кулемет - відстріляв БК. Вкинув кулемет у коробку. Вивів коробку з бою. І привів її в розташування підрозділу. Слава Україні".

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Під час рейду підскочив до ворожої БМП, зарізав механіка, застрелив командира та привів коробку до розташування підрозділу, - героїзм українців на війні 01

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Топ коментарі

  • Marko Lukash
    Таки Рембо !
  • Fox Mulder 4cc987e7
    дякуємо
  • Simeon Kukushkin 189be33b
    Наші хлопці - всі Герої! Пишаємось!
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