Окупанти всю ніч гатили по Луганщині, лінія фронту без змін. В Рубіжному двоє загиблих, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ всю ніч не припиняли обстрілювати Луганщину. Найбільше відкривали вогонь по Кремінній, Новодружеську, Лисичанську, Попасній, Сєверодонецьку та Рубіжному.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти гатили цілу ніч. Двоє загиблих рубіжан. Через постійні обстріли рятувальники не могли гасити пожежі, що спричинили обстріли", - пише він.

За словами Гайдая, лінія фронту без змін. Найбільше за ніч окупанти відкривали вогонь по Кремінній, Новодружеську, Лисичанську, Попасній, Сєверодонецьку та Рубіжному.

"Там де орки частково зайшли в міста - Попасна та Рубіжне - без змін, ворог не просунувся, міста під українським прапором. Внаслідок обстрілів маємо пошкоджені житлові будинки, загоряння в квартирах. В Рубіжному на вулиці виявлено тіла двох загиблих. ДСНС вкрай важко виїжджати на виклики, гасіння пожеж ускладнюється через те, що обстріли вщухають", - додає він.

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"Жертв може бути більше, бо палає повсюди, і в деяких місцях, через нестихаючі обстріли, рятувальники почали розбирати завали пізніше. Росіяни не припиняють спроб окупувати місто – йдуть на все, вбиваючи мирних громадян. Взагалі, в нас, як і по всій країні, не вистачає пожежних на таку значну кількість одночасних займань. От учора сталася 21 пожежа у житлових будинках. Вони намагаються встигнути всюди, скоріше розібрати завали, дістати людей, але дуже часто росіяни вогонь не припиняють годинами", – цитує Гайдая пресслужба Луганської ОВА.

Так, сьогодні вночі, за попередніми даними, після розірвання снарядів полум’ям охопило три житлові будинки в центрі Рубіжного.