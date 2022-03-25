Українські морпіхи-розвідники знищили чергову партію російської техніки та живу силу противника. ФОТО

Українські воїни з окремого розвідувального батальйону морської піхоти знищили чергову російську техніку та живу силу противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

На якому саме напрямку це сталося, зі зрозумілих причин не уточняється.

Як зауважується, українські воїни з окремого розвідувального батальйону морської піхоти не з тих, кого можна побачити у стрічках щоденних новин.

"Вони працюють зухвало, сміливо та дуже ефективно. Обов’язково настане час коли можна буде розповісти про їхні героїчні вчинки. Однак, зараз, вдивляючись у чергові зведення про втрати рашистів, знайте, морпіхи-розвідники кожного дня знищують окупантів. Тим самим роблять чималий внесок до всеукраїнської скарбнички добрих справ під назвою Перемога України", - йдеться у повідомленні.

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